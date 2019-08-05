Маринованные опята на зиму: 5 самых вкусных рецептов

Сегодня предлагаю открыть грибной сезон, и приготовить грибочки на зиму. Мой папа грибник, каждый год собирает грибы, сам перебирает, и готовит. Никому не доверяет это дело. Вот такой у меня папа.

Мы все очень любим жареную картошку с грибами, жаренные и маринованные дары леса. Их можно сушить и замораживать, подходят для приготовления супов и различных салатов, незаменимы в постные дни (для тех, кто соблюдает пост). В статье я собрала для вас проверенные рецепты. Если вы грибник, и любите не только собирать, но и готовить, можно запастись ими на зиму.

Для начала их нужно собрать, принести домой, перебрать, и приняться за дело. Надеюсь рецепты с фотографиями, облегчат вам процесс.

Существует разное мнение, одни вымачиваю, другие нет. Но варить их придется в несколько подходов. А отличить ядовитые от настоящих, многие эксперты советуют луковицей, бросив ее при варке, если она потемнеет, то продукт несъедобный.

Напишите ниже, какие способы проверки вы используете. Как утверждает мой отец, идти в лес не зная за чем идешь, не различая грибы, насобирать все подряд, а потом пытаться понять, и отличить съедобные от несъедобных, абсурдно.

Опята маринованные на зиму в банках с уксусом

Это быстрый и простой способ маринования опят, он совсем не сложный, отлично хранится в квартире и в погребе. Набор специй стандартный, он придает потрясающий вкус и аромат «лесному мясу», так у меня папа называет их.

Ингредиенты:

Грибы опята

Маринад на 1 литр воды:

Вода 1 литр

Соль 1 ст. л.

Сахар 1 ст. л.

Уксус 9% 25 мл

2 шт. лавровый лист

2 шт. горошины перец горошком

2 шт. душистый перец

2 шт. бутоны гвоздики

Лесные дары нужно перебрать и хорошо вымыть, для этого их заливают холодной водой, возможно, вам нужно будет промыть ни один раз. Обрезать неаккуратно сорванные ножки.

Грибы помещаем в кастрюлю, заливаем их водой, чтобы они были покрыты водой, включаем огонь, и варим с момента закипания 20 минут. В процессе приготовления огонь сделайте средний, плюс, в процессе кипения будет подниматься пенка, собирайте ее.

Затем, после 20 минут кипения, откидываем грибы на дуршлаг, даем стечь жидкости. Теперь, перемещаем их в кастрюлю. И будем готовить маринад, так как он готовится на 1 литр воды, мы будем заливать и измерять воду литрами. Так как на 1 литр мне мало, то я беру 2 литра.

Грибы должны свободно плавать в маринаде.

Так как они будут варится 40 минут, наливайте чуть больше. Сразу добавляю соль, сахар, и кладу специи.

Некоторые варят рассол отдельно, но я так не делаю, готовлю сразу. Включаем огонь, и варим 30 минут. Через 30 минут приготовления нам нужно будет влить уксус.

Кипеть сильно не должно, знаете, прямо аж бурлить, это неправильно, поэтому, с момента закипания уменьшаем огонь, пусть все кипит на среднем огне. Варим под закрытой крышкой.

Уксус добавляем не сразу, а в конце варки.

Через пол сама я вливаю уксус, хорошо перемешиваю, и накрываю крышку, даю покипеть еще минут 10.

Пока все кипит и варится, готовим банки. Их нужно хорошо вымыть и простерилизовать. Делаем это любым удобным способом для вас. Крышки кипячу. Я их мою, заливаю водой и кипячу минут 5 с момента закипания воды.

Раскладываем в стерильные баночки с помощью половника, и заливаем маринадом в котором они варились.

Закатываем стерильными крышками, а затем переворачиваем баночки, и укутываем теплым одеялом. Оставляем до полного остывания, а затем убираем в холодное место.

Рецепт очень классный, он несложный, но вкусный, аромат детства. Помню, осень, идет мелкий дождь, в воздухе пахнет сыростью, дымом костра, осенней листвой. И папа идет с корзиной грибов домой.

Самый вкусный рецепт маринованных опят в домашних условиях

Рекомендую весь лесной урожай перебрать. Мы крупные жарим, а мелкие маринуем. Зимой так вкусно, откроешь баночку, на новый год или к картошечке. На любой праздник. У нас все друзья любят грибочки, гости когда приходят, спрашивают, а грибочки будут) Ваши фирменные. Так что делюсь с вами фирменным рецептом.

Ингредиенты:

Грибы

Маринад

1 литр воды

2 ложки столовые сахара

1 ложка столовая соли

1 чайная ложка 70% уксусной эссенции

Пару веточек укропа

2 лавровых листа

2-3 листа черной смородины

2 бутона гвоздики

2-3 зубчика чеснока

Грибы нужно перебрать и сортировать. Мелкие отдельно, крупные отдельно, мелкие отдельно. Далее помещаем их в кастрюлю, заливаем водой и варим пока они не осядут на дно. Пену постоянно снимаем.

В воду добавляем столовую ложку уксуса чтобы они не чернели. Маринад готовим очень вкусный, пряный, состоит он из воды, соли сахара и специй. А необычное здесь укроп и листья смородины, которые придают пикантный интересный вкус.

Маринад я варю минут 5 затем добавляю уксусную эссенцию. И нарезанный пластинками чеснок. Отваренные грибы перекладываем в маринад. Варим в нем грибы 10 минут, и раскладываем в стерильные баночки.

Грибы перекладываю шумовкой в маринад, можно сцедить воду и перекладываем в маринад. После того как грибы проварились в маринаде, я их раскладываю в стерильные баночки. Специи (укроп и листья смородины можно в баночки не класть.

Банки я вымыла с содой и прокипятила старым дедовским способом над чайником. Залила крышки водой и прокипятила 10 минут.

Закатываем грибы и остужаем, убираем в прохладное место. Я храню их в подвале (погребе). Можно хранить в холодильнике.

Маринованные опята на зиму без стерилизации

Мне очень нравится этот рецепт, маленькие хрустящие грибочки являются идеальной закуской. Как говорит мой папа, скоро осень, начнется «грибная охота». Сбор грибов для него «меленькое хобби». Советую собирать именно мелкие опята, у них и вид красивее, да и вкуснее они, на мой взгляд.

Ингредиенты:

свежие опята – 2 кг (лучше всего маленькие, не переросшие, с толстыми ножками)

На маринад (из расчета на 1 литр воды):

Соль – 1 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

4 чайных ложки 9 % уксуса ( или 1 ч. ложка 70%)

Лавровый лист – 2 шт

Гвоздика – 3 шт

Чеснок – 2 зубчика

На 2 килограмма опят уходит, примерно, 1.5 — 2 литра маринада.

Грибы перебрать и вымыть, срезать кусочек ножки, чтобы вид у гриба был красивый и эстетический. Хорошо вымыть от земли, мха и травы, а также, от лесного мусора.

Отдельно в кастрюлю лучше отсортировать более мелкие, и более крупные. Консервировать лучше маленькие. Чистые и вымытые грибы заливаем водой, нам нужно чтобы они были покрыты водой, для этого их можно немного придавить, но грибы все равно всплывут, поэтому емкость берите побольше.

Доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим 10 минут. В момент первой варки добавляем 3 столовые ложки соли.

Когда грибы начнут закипать из них будет выделятся белок, и создавать большую шапку из белка. Всю пену нужно убрать, так как там очень много мусора, да и крышка будет подниматься. Поэтому всю пену рекомендую собрать. Делаем это ложкой или шумовкой.

Варенные грибы я выливаю в раковину, заливаю водой и хорошо промываю. Можно взять кастрюлю или миску, чтобы залить их водой и хорошо промыть.

После первой варки грибы в два раза уменьшились в объеме.

Промываю и перекладываю в туже кастрюлю.

Заливаем грибы снова водой и ставим на огонь, с момента закипания кипятим 10 минут.

Маринад готовим из расчета на 1 литр воды, соль, сахар, и специи, мы кладем еще и чеснок, нарезаем его пластинка. Если нужно еще маринада, вы всегда можете приготовить еще, или сразу сделайте больше маринада.

Ставим на огонь, варим маринад 10 минут. Огонь должен быть небольшой или маленький, чтобы ничего не выливалось и не бурлило. После 10 минут кипения, добавляем уксус в маринад.

Сваренные грибы вылавливаем шумовкой и добавляем в кастрюлю с маринадом.

Опята в маринаде варим 5 минут, это нужно для того чтобы они напитались маринадом. Если хотите их сразу съесть нужно дать им настоять пару дней, а если готовите на зиму, то подготовьте баночки и крышки.

Мы кипятим банки старым дедовским способом над чайником. И ставим отдельно на чистую тряпочки, Крышки заливаю водой и кипячу 5 минут.

Готовые грибы раскладываем в стерильные баночки, заливаем маринадом, и добавляем пару ложек рафинированного растительного масла. Масло добавляем в каждую баночку. Хорошо закручиваем крышки, или закатываем ключом, у кого какие крышки.

Даем остыть им на столе, не переворачиваем и не укутываем. После остывания храним в холодном и темном месте. Можно в погребе, можно в холодильнике. К новогодним праздникам открыть баночку грибочков одно удовольствие.

Простой рецепт маринованых опят — получается быстро и вкусно

Зимой открываете баночку такой вкуснятины, нарезаете луковицу, или мелко рубите чесночок, любую зелень, можно и без нее. Поливаете маслом (можно ароматным), и зовете всех к столу.

Ингредиенты:

1.5 кг. грибы опята

Ингредиенты для маринада:

1 литр воды

2 ст. ложки сахара

4 чайные ложки соли

4 гвоздики

3 лавровых литра

3 горошины черного

3 горошины душистого перца

4 чайные ложки 9 % уксуса

Грибы нужно перебрать, срезать часть ножки. Промыть в воде 2-3 раза чтобы они приобрели глянцевый оттенок. Залить их водой, всыпать ложку соли и отварить. Отвариваем 10 минут, во время варки снимаем пену, и делаем огонь минимальным.

Тем временем стерилизуем баночки и крышки. Банки можно стерилизовать в духовке или микроволновке. Готовим маринад, для этого необходимо в кастрюлю влить литр воды, добавить соль, сахар, специи, довести до кипения и влить уксус.

Перекладываем грибочки в маринад, после закипания готовим 7 минут. Засекаем и варим на небольшом огне. Я перекладываю шумовкой, можно сцедить на сито, ложкой будет очень долго.

После того как все провариться, раскладываем в стерильные баночки. Банки и крышки стерилизуем обязательно.

Закручиваем крышки, и после остывания храним в прохладном месте. При сборе будьте внимательны, только от съедобных вы получите сто процентное наслаждение.

По этому рецепту можно мариновать любые грибы. Маринад уникальный и очень вкусный.

Видео о том, как сделать маринованные опята на зиму горячим способом

Напоследок посмотрите видео рецепт приготовления. Он простой и доступный, готовится быстро и просто, заливается горячим маринадом. Все подробно рассказано и показано, думаю, вопросов остаться не должно. Для просмотра нажимайте кнопку в центре, после ингредиентов. Я вам выписала ингредиенты для простоты и доступности.

Ингредиенты:

Опята

Соль — 2 столовые ложки на ведро грибов

4 чайные ложки 9% уксуса

Маринад на 1 литр воды:

Соль — 1 столовая ложка

Сахар — 1 столовая ложка

Перец черный горошком — 5 шт.

Гвоздика — 5 шт.

Лавровый лист — 5 шт.

Готовьте, пробуйте. Собирайте грибы. Знаю что для многих это хобби и приятное времяпрепровождение. Это увлекательное занятие, сам сбор, а заготовка еще увлекательнее.

Если вы ищите интересные рецепты, можете испробовать один из написанных выше, думаю, вы не разочаруетесь, и в результате получите потрясающую закуску.